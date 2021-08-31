В Донецке в память о Захарченко загудят сирены заводов и клаксоны машин

Плакаты с цитатами Захарченко разместили на многих улицах города Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Сегодня исполняется ровно три года с момента трагической гибели Первого Главы ДНР Александра Захарченко. В память о нем в Донецке проведут траурную акцию памяти. Об этом сообщили в столичной администрации.

- По инициативе общественного движения «Донецкая Республика» на территории города пройдет акция памяти, в рамках которой ровно в 17.28 в течение одной минуты будут включены звуковые сигналы на телеканалах и радио Республики, гудки на заводах, а также электросирены системы централизованного оповещения населения, - сказано в сообщении мэрии.

В администрации города отметили, что все желающие могут присоединиться и включить в указанное время звуковой сигнал на своем авто.

Напомним, Александр Захарченко был избран Главой Донецкой Народной Республики 2 ноября 2014-го, получив свыше 75 процентов голосов от избирателей. В феврале 2015 года на первом съезде общественного движения «Донецкая Республика» его единогласно избрали руководителем организации.

Генерал-майор, в ходе боев за Донбасс был неоднократно ранен. Герой ДНР, кавалер ряда наград Республики.

Погиб 31 августа 2018 года вследствие украинской диверсии.

Читайте также

Советник Главы ДНР Елена Никитина о гибели Захарченко: Во время похорон Гиви он мне сказал: «Когда будут меня везти на таком же лафете, снимите это красиво»

31 августа 2018 года не стало первого Главы ДНР (подробнее)