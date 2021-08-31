В ЛНР изменят образовательные стандарты для музыкальных школ и школ искусств

Выпускаясь из музыкальной школы или школы искусств, в случае, если захотят продолжить творческое образование, ребята будут полностью готовы к требованиям к поступающим в вуз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Луганской Народной Республике изменят учебные стандарты для учреждений творческого образования - их переведут на российские стандарты. Об этом сообщил министр культуры, спорта и молодежи Республики Дмитрий Сидоров.

- Сегодня мы обсуждаем главный вектор - сближение с законодательством РФ в сфере культуры и искусств. В частности, на уровне школ искусств. В соответствии с ним, обучение там - это не только дополнительное образование, а, в первую очередь, предпрофессиональное, - подчеркнул он.

По словам Дмитрия Сидорова, необходимые государственные требования уже разработаны министерством и вступили в силу. Нововведения коснутся не только правил приема на обучение в музыкальные школы и школы искусств, но также тем выпускных экзаменов и обучающих программ. Их приведут к единому содержанию.

- Выпускаясь из музыкальной школы или школы искусств, в случае, если захотят продолжить творческое образование, ребята будут полностью готовы к требованиям к поступающим в вуз. А на выходе получим квалифицированных специалистов, - разъяснил министр.

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