Глава ДНР напомнил педагогам о важности вакцинации

Вакцинировать педагогов важно для того, чтобы школы работали в нормальном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Педагогов Донецкой Народной Республики призвали ответственно отнестись к собственному здоровью и здоровью своих близких, беря в учет сложную ситуацию с коронавирусом. Об на встрече с ними в одной из донецких школ заявил руководитель государства Денис Пушилин.

- Прививка работает, у нас добровольная вакцинация. Но с учетом того, какое у вас количество контактов, вы, безусловно, должны и о себе позаботиться, и о своих близких, и о подопечных. Здесь просьба подойти с полной мерой ответственности, - сказал Глава ДНР.

По утверждению Дениса Пушилина, борьба с коронавирусной инфекцией все еще остается одним из главных вопросов повестки дня. Он также напомнил о необходимости строго выполнять противоэпидемические меры.

- Она никуда не девается. К сожалению, пока рано говорить, что мы с ней полностью справились. Рекомендации Министерства здравоохранения, санитарных служб нужно выполнять, - подчеркнул лидер страны.

Напомним, за все время в Республике были зарегистрированы более 56 тысяч случаев заражения жителей ковидом, из них более 45 тысяч людей уже пролечились и выздоровели.

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