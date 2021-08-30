Офицер ВСУ «продавал» солдатам увольнительные к 1 сентября

Это не единичный случай коррупции в ВСУ. Фото: штаб ООС

За увольнение на 1 сентября начальник штаба мотопехотного батальона 57-й бригады вооруженных формирований Украины требовал с подчиненных, желающих попасть на школьную линейку к своим детям, полторы тысячи гривен. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Начальник штаба мотопехотного батальона 57-й бригады ВСУ майор Митрофанов за право получить увольнение в период с 31 августа по 2 сентября установил плату в 1 500 гривен для подчиненных, которые хотят попасть на школьные линейки к своим детям, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Украинский офицер говорил, что эти деньги пойдут в неофициальный фонд для нужд батальона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР возбудили уголовные дела в отношении командиров армии Украины из-за обстрелов Горловки и Донецка

В результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили мирные жители (подробнее)