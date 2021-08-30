В Донецке бесплатно покажут военно-патриотическое кино

С 3 по 6 сентября в Донецке, на площадке столичного республиканского краеведческого музея бесплатно будут транслировать фильмы III Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино».

- Показы пройдут в ДРКМ и его отделе – Военно-историческом музее Великой Отечественной войны, расположенном у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс», - говорится в сообщении.

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Подробную информацию можно узнать по телефонам: 0714335736, 0713044280.

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