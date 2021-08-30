В Петровском почтили память жертв агрессии ВСУ

В Петровском почтили жителей, погибших в результате украинской агрессии. Фото: Мир Луганщине

В городе Петровское (ЛНР) прошел митинг-реквием в память о жертвах военной агрессии Украины.

- Страх, боль и ужас наполняли сердца всех нас, переживших эти дни, но благодаря павшим в боях и живым защитникам нашей Родины, круглосуточной работе сотрудников МЧС, здравоохранения и полиции, ответственности работников энергообеспечения, газового обеспечения, водоканала, коммунальщиков, образовательных учреждений, каждого из вас на своем рабочем месте, работе двух хлебопекарен - город выстоял, выжил и живет в нашей молодой Луганской Народной Республике, - сказала в ходе митинга-реквиема жительница Петровского.

Боевые действия начались в Петровском 27 августа 2014 года. В первый день погибли восемь мирных жителей, среди которых тринадцатилетний школьник Кирилл Сидорюк и 11 ополченцев-петровчан.

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