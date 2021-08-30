Денис Пушилин в преддверии Дня знаний посетил Донецкую школу

Денис Пушилин и Алексей Кулемзин посетили школу Донецка. Фото: t.me/pushilindenis

Сегодня, 30 августа, в преддверии Дня знаний Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил столичную школу №18. Об этом руководитель государства сообщил в своем телеграм-канале.

- В школе в рамках Программы восстановления и развития заменены оконные блоки, - рассказал Денис Владимирович. - Школе 85 лет, но, как сказала ее директор Ирина Михайловна Звягинцева, за украинский период на капремонт средства не выделялись ни разу.

Глава ДНР пообщался с педагогическим коллективом. Узнал о существующих проблемах.

- Над всеми из названных проблем – обновление учебников, оборудования компьютерных классов, расширение программы обучения в Российской Федерации – мы уже работаем, - говорит Пушилин. - Учителя заверили, что все готово к новому учебному году. Я и сам в этом убедился: уютные классы ждут ребят.

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