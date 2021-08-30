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Здоровье30 августа 2021 16:10

С начала пандемии больше 56 тысяч жителей ДНР заразились коронавирусом

Лечение от коронавируса продолжают 6719 пациентов
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Коронавирус победили 45 213 жителей ДНР

Коронавирус победили 45 213 жителей ДНР

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что 29 августа исследования по выявлению коронавируса в ДНР не проводились.

- Лаборатория находилась на санобработке, - сказали в Минздраве Республики.

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 56 006 жителей. Из этого числа 45 213 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 4074 летальных случая. Лечения продолжают 6719 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве

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