С начала пандемии больше 56 тысяч жителей ДНР заразились коронавирусом

Коронавирус победили 45 213 жителей ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что 29 августа исследования по выявлению коронавируса в ДНР не проводились.

- Лаборатория находилась на санобработке, - сказали в Минздраве Республики.

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 56 006 жителей. Из этого числа 45 213 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 4074 летальных случая. Лечения продолжают 6719 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве

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