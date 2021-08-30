В ДНР возбудили уголовные дела в отношении командиров армии Украины из-за обстрелов Горловки и Донецка

В ДНР возбудили уголовные дела в отношении командиров и солдат ВСУ. Фото: штаб ООС

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по факту обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины Горловки и Донецка, в результате которых ранения получили мирные жители.

- Расследуются четыре уголовных дела, возбужденных в отношении командиров: 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Котлика В.Ю., 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Марченко М.М., а также подчиненных им по службе военнослужащих по факту совершения ими террористических актов на территории ДНР, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов Горловки, телесные повреждения получили дети 2011 и 2013 годов рождения. В результате обстрела Донецка осколочные ранения получил мужчина, 1962 года рождения.

- В настоящее время следователями прокуратуры проводятся необходимые следственные действия, - сказали в Генеральной прокуратуре Республики.

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