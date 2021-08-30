Киевские силовики разместили бронетехнику у жилых домов Новотошковского

Продолжается фиксация нарушений со стороны ВСУ. Фото: штаб ООС

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном нарушении вооруженных формирований Украины. Киевские силовики продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

- В зоне ответственности 57-й бригады ВСУ зафиксировано размещение одной БРДМ (бронированной разведывательно-дозорной машины) в районе населенного пункта Новотошковское, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции Республики отметили, что размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах - нарушение третьего пункта Допмер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла три населенных пункта Луганской Народной Республики.

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