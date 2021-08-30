Глава ДНР об Иосифе Кобзоне: Не зная страха, он просто брал и делал, честно, бескорыстно, старался по максимуму поступать справедливо

В Донецке почтили память Иосифа Кобзона Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

30 августа 2021 года исполнилось три года со дня смерти Народного артиста Советского Союза и Донецкой Народной Республики, Героя ДНР Иосифа Кобзона. В Донецке почтили память мэтра.

- Многим людям он помог, для многих он стал путеводной звездой, - говорит Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. - В историю Донбасса и всей нашей большой России он навсегда вписал свое имя.

Руководитель государства отметил, что Кобзон в самые опасные годы для ДНР – во время ее становления в 2014-2015 годах, когда очень громко звучали выстрелы со стороны Украины, приезжал и помогал.

- Не зная страха, он просто брал и делал, честно, бескорыстно, старался по максимуму поступать справедливо, - подчеркнул Денис Владимирович.

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