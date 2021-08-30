Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика30 августа 2021 12:24

Украинская армия обстреляла Веселое

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки (с 3 часов ночи 29 августа по 3.00 30 августа) вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроли и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что киевские силовики подвергли обстрелу село Веселое, которое располагается на территории Донецка.

- По территории Донецкой Народной Республики, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии применялось следующее вооружение: подствольный гранатомет (выпущено 15 боеприпасов), стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела поселка шахты «Трудовская» ранения получил мирный житель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10-летний Дима Курбанов из Горловки: Заходил домой, когда сзади жахнуло. Потрогал плечо, а там кровь

В поселке шахты имени Ленина от артиллерийского обстрела ВСУ получили ранения двое детей (подробнее)