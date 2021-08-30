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Политика30 августа 2021 10:24

ВСУ обстреляли три населенных пункта ЛНР

Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают стрелять по Республикам Донбасса. Фото: штаб ООС

ВСУ продолжают стрелять по Республикам Донбасса. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования три раза нарушили «режим тишины» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, села Желобок и поселка городского типа Калиново, - говорится в сообщении.

Для обстрела территории Республики киевские силовики применяли различное вооружение, в том числе запрещенное Минскими соглашениями.

- Огонь велся из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов и автоматических станковых гранатометов АГС-17, - рассказали в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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