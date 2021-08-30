Коронавирус в ЛНР: За сутки ноль зараженных, 15 выздоровевших

За все время зарегистрировано 8929 зараженных коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 24 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 8929, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 15 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 7088 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано восемь летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 882 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 959 пациентов.