Защитники ДНР нанесли ответный удар по 28-й бригаде ВСУ, которая виновна в ранении жителя Донецка

На Донецком направлении снова обстрелы. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

В Народной милиции ДНР сообщили, что сегодня на Донецком направлении боевики 28-й бригады обстреляли поселок шахты «Трудовская». В результате получил ранение мирный житель 1962 г.р.. который в это время находился во дворе своего дома по адресу: ул. Зеленый Гай, 103.

Пострадавший с осколочными ранениями мягких тканей доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.

- Это уже пятый раненый мирный житель нашей Республики за прошедшую неделю! – отметили в НМ ДНР.

В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны ВСУ, с целью защиты жизни и здоровья населения Республики, в соответствии с пунктом «е» и «д» Мер по усилению РПО, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника.

В результате ответного удара огневая активность противника была подавлена. По предварительной информации понес потери. Их количество сейчас устанавливается.

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