На западе Донецка ранен мирный житель в результате обстрела со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли поселок в Донецке. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 29 августа, вечером на западе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ был ранен мирный житель. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- ВСУ открыли огонь по территории поселка шахты «Трудовская», в результате был ранен мирный житель 1962 года рождения, проживающий по адресу: ул. Зеленый Гай, 103. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 14, где ему оказана необходимая помощь, — говорится в сообщении.

У пострадавшего предварительно диагностировано осколочное ранение мягких тканей левого локтевого сустава, верхней трети левого плеча, поясничной области слева.

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