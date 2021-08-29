Погода в Донецке: 30 августа будет солнечно и жарко - до +33 градусов

В Донецке будет жарко и ветрено Фото: Юрий СОБОЛЕВ

30 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет солнечная погода. Температура воздуха утром +19…+20 градусов. Днем – до 33 градусов. Вечером +24…+28 градусов. Восточный ветер будет дуть скоростью от 6 до 9 м/с. Порывами до 14 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память святого мученика Мирона, который жил в III веке и был пресвитером в Ахаии (Греция). В народе дату прозвали Мирон-ветрогон. С этого дня начинается листопад. Считалось, если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет. Туман и роса утром – к хорошей погоде. Небо темными тучами затянулось – к продолжительному ненастью. Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета – к теплу. Если ветер дует порывами, то будет тихая погода. Солнце на восходе красное – к ветреной погоде. Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни.

По прогнозам синоптиков 31 августа сохранится жаркая погода. Утром местами возможен дождь. Температура ночью 19-20 градусов тепла. Днем + 32 градуса.

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