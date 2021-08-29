Почти половина всех преступлений в ДНР - против собственности

В ДНР снижается уровень преступности. Фото: ГП ДНР

В ДНР уровень преступности по сравнению с прошлым годом уменьшился на 12,4%, а относительно позапрошлого, 2018 года – на 13%. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры Республики.

Так, за первое полугодие 2021 года в ДНР было зарегистрировано 4798 преступлений, что на 680 меньше, чем в 2020 году. Большую часть от всех зарегистрированных правонарушений (почти 48%) составляют преступления против собственности.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества преступлений составляет 29,7% или 1427 случаев. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество таких преступлений уменьшилось на 274 или 16%. В частности, зарегистрировано 41 убийство - меньше на 18 случаев.

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