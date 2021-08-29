Жители Мироновского и Светлодарска отказались благодарить «защитников» из ВСУ

Спецы из 74-го ЦИПсО не услышали от жителей хороших слов о ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские спецы из сводного отряда 74-го центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ не смогли привлечь к пропагандистским съемкам местное население в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС»). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Командующий ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Север» Владимир Горбатюк приказал провести показательные акции среди местного населения, приурочив их к так называемому «дню памяти павших героев-защитников независимости Украины» (отмечается 29 августа в годовщину разгрома ВСУ под Иловайском).

- Однако в зоне ответственности 30-й бригады в поселке Мироновский и городе Светлодарск пропагандисты столкнулись с тем, что жители вместо слов благодарности «защитникам» выразили свое презрение. Такое отношение вызвано мародерством и издевательствами со стороны военнослужащих бригады, - сообщил Филипоненко.

В итоге для съемки решили привлечь заранее подготовленных гражданских лиц.

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