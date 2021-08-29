День города и День шахтера в Донецке 2021: В столице ДНР впервые выступили флайбордисты с экстремальным водным шоу

В конце выступления флайбордисты подняли флаги России и ДНР. Фото: Скриншот видео t.me/kulemzin_donetsk

Сегодня, 29 августа, центром народных гуляний стал парк имени Щербакова. Там на городском пруду экстремальное водное шоу устроили для дончан представители компании «Флайборд Ростов».

Двое ребят на «летающих досках» выписывали немыслимые пируэты. И казалось удивительным, что им удается удержаться на водной струе.

Флайборд – один из самых молодых экстремальных видов спорта. Принцип его основан на полетах над поверхностью воды на «летающей доске». Ее движение осуществляется, благодаря реактивной силе потока воды, которую нагнетает гидроцикл, подключенный к флайборду.

Горожане восхищенно смотрели на водное шоу и снимали на видео. Восторг вызвал момент, когда один из ребят подлетел к мосту, где стояли дончане, и пожал им руки. А потом флайбордисты подняли флаги России и ДНР. Горожане им зааплодировали.

Сейчас в парке начался концерт с участием артистов из России – рэпера Doni (Достонбек Исламов), певицы Анет Сай (Анна Сайдалиева), групп «Инфинити» и «Мохито», а также барабанного шоу «Drumtime».

Концерт завершится праздничным фейерверком в 21:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города и День шахтера в Донецке 2021: Как будет работать транспорт в главный день праздника – 29 августа

В честь Дня шахтеров и Дня города в Донецке жителей будут возить бесплатно в коммунальном транспорте (подробнее)