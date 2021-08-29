Власти Горловки окажут всестороннюю помощь семье, в которой были ранены дети

Мэр города Иван Приходько одним из первых приехал в больницу, куда привезли пострадавших детей. Фото: t.me/Prikhodko1970

Горловская семья Курбановых, в которой двое детей пострадали 28 августа от обстрела со стороны ВСУ, получит всестороннюю поддержку. Об этом сообщил сегодня на своей странице в соцсети мэр Горловки Иван Приходько.

- Побывал в доме, где проживают Дима и Настя вместе с родителями, и дал ряд поручений по оказанию помощи пострадавшей семье в восстановлении остекления дома и установке новых окон ПВХ. Пострадавшей от бесчеловечного обстрела со стороны ВСУ семье будет оказываться всесторонняя помощь, — говорится в сообщении.

Приходько отметил, что дети находятся под наблюдением высококвалифицированных врачей, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает, однако они сильно напуганы.

Напомним, что в результате артобстрела 7-летняя девочка получила контузию, а ее 10-летний брат был ранен в спину.

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