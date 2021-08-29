Почему жители республик Донбасса ездят на Украину

Жители ЛНР имеют возможность раз в месяц пересекать в сторону Украины пункт пропуска «Станица Луганская». Фото: ГМ «Пролиска»

Жители Украины, которые пересекают линию соприкосновения в Донбассе, главной причиной своего визита в ДНР и ЛНР, назвали посещение родственников. Об этом говорится в мониторинговом отчете за июль 2021 года благотворительного фонда «Право на защиту».

Кроме того, люди отмечают проверку имущества как одну из причин, почему они направляются в республики. По словам правозащитников, большинство опрошенных людей не выразили во время опроса обеспокоенность относительно пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

В то же время, жители ДНР и ЛНР причиной пересечения назвали снятие наличных средств с банковских карт.

В фонде добавили, что, как и в прошлые месяцы, пересечение линии разграничения осуществлялись только через два из семи контрольных пунктов въезда-выезда «Еленовка» — «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Количество людей, которые пересекали КПВВ в июле 2021 года, составило около 8% от количества, до введения карантинных ограничений и начала пандемии в 2019 году.

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