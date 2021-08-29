Коронавирус в ДНР: За сутки 187 жителей Республики заболели пневмонией

896 жителей, заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 56006. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 6719 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 45213. Летальных случаев – 4074.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 187 пациентов, на 2 меньше, чем за предыдущий день. 94 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 2540 пациентов с пневмониями, из них 896 на кислородной поддержке (+56 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2248 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

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