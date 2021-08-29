Народная милиция ЛНР в ответ на обстрел открыла огонь по позициям ВСУ

По Золотому украинские военные стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Военнослужащие Народной милиции ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. По предварительной информации, один боевик получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба УНМ Республики.

Сегодня, 29 августа, утром ВСУ обстреляли из минометов Золотое-5.

- В 06:35 из района населенного пункта Золотое-4 ВСУ подвергли обстрелу Золотое-5 с применением минометов калибра 82 миллиметра. Было выпущено 10 мин, - сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отметим, что Золотое 5 - самое обстреливаемое место в ЛНР. Практически каждый второй обстрел приходится на этот город. Так, вчера вечером в районе Золтого-5 смертельное ранение получил боец Народной милиции ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защитник ЛНР погиб при обстреле украинскими карателями района Золотого

На передовой действуют снайперские группы националистов (подробнее)