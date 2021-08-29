Глава ДНР поздравил дончан с Днем города Донецка

Денис Пушилин уверен, что впереди у жителей ДНР много побед. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с Днем города Донецка. Поздравление опубликовано на официальном сайте руководителя государства.

- Это особенный день для всех, кто любит Донбасс. Нас всех объединяет любовь к столице нашего государства и гордость за нее. Донецк – город-труженик, и каждый его житель работает на его развитие и процветание. Именно это позволило нам выстоять в сложные годы, несмотря на обстрелы и экономическую блокаду, – говорится в поздравлении.

Денис Пушилин отметил, что от нас зависит, каким будет любимый город.

- Мы – русские с донбасским характером, а значит, никогда не сдаемся и идем только вперед. Совместными усилиями мы справимся с любыми вызовами, которые ставят перед нами время и обстоятельства. Наши основные задачи сегодня — восстановление экономики и дальнейшая интеграция с Российской Федерацией. На этом пути у нас есть определенные успехи. Мы достигли их вместе. Уверен, что впереди у нас много побед, - подчеркнул Глава ДНР.

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