Защитник ЛНР погиб при обстреле украинскими карателями района Золотого

На передовой действуют снайперские группы националистов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- 28 августа ВСУ один раз за сутки нарушили «режим тишины». Огонь из стрелкового оружия велся по району Золотого-5. В результате получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

Тем временем, Народная милиция ЛНР призвала наблюдателей СММ ОБСЕ поспособствовать прекращению проведения украинскими националистами провокаций в зоне «операции объединенных сил» («ООС»). Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

В частности, группа снайперов «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация), провоцируя защитников ЛНР на ответный огонь, ранила военнослужащего Республики в районе села Калиново-Борщеватое. Активность националистов отмечается и на Дебальцевском направлении в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ.

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