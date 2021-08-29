За ранение двоих детей в Горловке ответственна 10-я бригада ВСУ

Каратели открыли огонь из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии ответственны за обстрел, в результате которого сегодня в Горловке пострадали двое детей. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

В 20 часов 28 августа боевики 10-й бригады по приказу командира бригады Вячеслава Котлика совершили террористический акт против жителей нашей Республики. Каратели 109-го горно-штурмового батальона открыли огонь из артиллерийского орудия калибром 122 мм по Горловке, выпустив четыре снаряда по жилым районам города. В результате ранения получили двое детей — семилетняя девочка и десятилетний мальчик, которые находились во дворе своего дома №16 на улице Чайковского, — говорится в сообщении.

В НМ заявили, что с целью защиты жизни и здоровья населения Республики в соответствии с пунктом «е» и «д» Мер по усилению РПО подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. Огневые точки были подавлены. Потери противника уточняются.

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