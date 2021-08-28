Погода в Донецке: 29 августа весь день будет солнечно

29 августа весь день в Донецке выдастся солнечным Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

29 августа весь день в Донецке выдастся солнечным. Только утром и ночь небо ненадолго небо покроется облаками. Осадков при этом не предвидится. Влажность воздуха в разное время суток будет составлять 40 – 86%.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +18 градусов ночью до +32 градусов в середине дня. Ветер восточный. Скорость воздушных потоков составит 7 – 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 29 августа отмечается праздник Спаса Нерукотворного. К этому времени наши предки уже собирали новый урожай. Также они заметили, если в этот день неожиданно возникал заморозок, то осень будет продолжительной. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На День шахтера и День освобождения Донбасса в ДНР отменили комендантский час

Соответствующее распоряжение подписал Глава ДНР Денис Пушилин (подробнее)