Жизням детей, раненых при обстреле ВСУ Горловки, ничего не угрожает

Семилетняя Настя с контузией и десятилетний Дима с осколочным ранением лопатки находятся в горловской больнице №2. Фото: фрагмент из видео мэра Горловки Ивана Приходько

Семилетняя Настя с контузией и десятилетний Дима с осколочным ранением лопатки сегодня, 28 августа, поступили в городскую больницу №2. Врачи оказали им необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Градоначальник посетил больницу, куда госпитализировали детей. Он заснял их разговор на видео и поделился им в социальных сетях. На видео видно, что дети сидят в креслах-колясках в больнице. Девочка рассказала, как начался обстрел. Снаряд прилетел, когда дети играли на веранде дома. Раненый мальчик заверяет, что с ним уже все в порядке.

— Вот что значит дети войны. Сидит раненый ребенок и говорит, что у него все нормально, но он в шоке еще, — прокомментировал ситуацию Приходько.

Напомним, что детей доставили в больницу из поселка шахты имени Ленина. Обстрел населенного пункта начался около 20.00. Боевики вооруженных формирований Украины вели огонь из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – артиллерия калибром 122 миллиметра.

Сам поселок, где произошел инцидент, полностью лишен электроснабжения. Обстрелом там обесточены десять трансформаторных подстанций.

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