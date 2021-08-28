Обстрелом ВСУ ранены двое детей в Горловке

Под обстрелом оказался поселок им. Ленина в Горловке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Боевики вооруженных формирований Украины около 20.00 совершили обстрел поселка шахты им. Ленина в Горловке. В результате двое детей получили ранения. Об этом в срочном сообщении доложило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела по адресу ул. Чайковского, 16, пострадали двое детей – девочка 7 лет получила контузию, а мальчик 10 лет – осколочное ранение лопатки. Раненые доставлены в городскую больницу №2, — говорится в сообщении.

Сам поселок, где произошел инцидент, полностью лишен электроснабжения. Обстрелом там обесточены десять трансформаторных подстанций. Отмечается, что огонь велся из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – артиллерия калибром 122 миллиметров.

Также сообщается о повреждениях гражданской инфраструктуры. Один из боеприпасов прилетел в жилой дом по улице Сухумская в поселке шахты им. Гагарина. Осколки задели дома и автомобиль по улице Чайковского.

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