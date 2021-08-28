В ЛНР призвали ОБСЕ остановить провокации украинских националистов в Донбассе

На линии соприкосновения в Донбассе участились провокации со стороны Украины. Фото: штаб ООС

На линии соприкосновения в Донбассе участились провокации с украинской стороны. Народная милиция ЛНР обратилась к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ поспособствовать их прекращению. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

— Мы призываем международных наблюдателей обратить внимание и отреагировать на деятельность силовиков Украины, способную нарушить хрупкое перемирие и спровоцировать обострение на линии разграничения, — отметил представитель.

Филипоненко напомнил, что ранее группа снайперов из «Правого сектора» (запрещенная в России организация) ранила военнослужащего Народной милиции ЛНР. Таким образом, они хотели спровоцировать защитников Республики на ответный удар, а после обвинить их в нарушении перемирия. Сейчас же их работа отмечается и на Дебальцевском направлении в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ.

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