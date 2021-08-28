В Донецке прошел финал турнира по дворовому футболу за кубок Главы ДНР

В завершении церемонии награждения победители сделали фото с Денисом Пушилиным на память. Фото: пресс-служба Главы ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 28 августа, на донецком стадионе «Металлург» состоялись финальные игры второго Республиканского турнира по дворовому футболу на кубок Главы ДНР Дениса Пушилина. Главный приз соревнований вручал лично руководитель государства.

— Если в прошлом году участниками турнира были 252 команды, то в этом уже 311. Это здорово. Это все про здоровый образ жизни, это все про спорт, это все про здоровую молодежь, — отметил Денис Пушилин. — Мы любим футбол. Донбасс не может жить без футбола. И при всем понимании того, сколько у нас сложностей, сколько ограничений, футбол из Донбасса никогда не уйдет.

В финале прошли три команды из детско-юношеской лиги и восемь из взрослой. В возрастной категории 9-10 лет победительницей стала команда «Металлург-10» из Горловки. В средней категории первой стала донецкая команда «Текстильщик-2009». В возрастной группе среди юношей 2007-2008 годов рождения победила команда «Гвардеец-1» из Макеевки. Пальму первенства во взрослой категории участников одержала команда «Бытсервис» из Енакиево.

Глава ДНР вручил победителям медали, почетные грамоты, памятные подарки и самое главное – кубки победителей. Завершилась церемония совместным фото с лидером государства.

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