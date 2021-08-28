Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Народная милиция ДНР подавила огневые точки противника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины сегодня совершила пять огневых провокаций в Донбассе. Для недопущения жертв среди мирного населения подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. Об этом заявил заместитель начальника управления оборонного ведомства Эдуард Басурин.

Ранее сообщалось об обстрелах Минерального. Утром по поселку выпустили порядка 30 мин. Однако это не единственное нарушение «режима тишины». Также боевики применили миномет калибра 82 миллиметров для обстрела населенного пункта Веселове и ручной противотанковый гранатометы – по Доломитному.

— В результате обстрелов со стороны террористов 25 бригады в направлении н.п. Минеральное зафиксировано повреждение четырех жилых домов в н.п. Каштановое по адресам: ул. Курортная, д. 22, 26, 29 и ул. Воровского, д.21, — доложил представитель Народной милиции.

В результате ответного огня позиции ВСУ были подавлены. Потери противника уточняются.

Напомним, что в Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия сторонами конфликта. Однако в пунктах «д» и «е» прописано право открывать ответный огонь для подавления боевой активности противника, если это угрожает безопасности мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огнем украинской армии повреждены четыре дома в Ясиноватой

Повреждены кровля, окна и фасады зданий (подробнее)