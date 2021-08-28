Эксперты установили причину смерти пяти человек, чьи останки были эксгумированы из безымянной могилы в Снежном

В ДНР приступили к эксгумации тел из стихийных безымянных могил Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На массовом захоронении в Снежном уже эксгумировали тела 15 жертв военных действий в 2014 году. Криминалисты установили причину смерти пяти из них. Их смерть наступила в результате пулевых ранений. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

— На сегодняшний день эксгумированы останки 15 человек. В ходе судебно-криминалистических исследований уже официально установлено, что пять из них погибли в результате пулевых ранений, — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 августа эксперты Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, начали работы по поиску захоронению тел погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе. Одним из этих мест оказалось кладбище «Овсяное» в Снежном. Предположительно в братской могиле были похоронены 50 человек.

В первые часы работы были подняты тела четырех человек. При этом у одного из них было пулевое отверстие в черепе, а еще у другого – минно-взрывные травмы конечностей, он похоронен обгоревшим.

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