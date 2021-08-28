В Красном Луче открыли бюст Владимира Даля

Автор признался, что работа над бюстом была для него «большой честью». Фото: отдел информационной политики администрации Красного Луча

В Красном Луче сегодня, 28 августа, в сквере по улице Интернациональная состоялось торжественное открытие бюста великого уроженца Луганщины, автора Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Об этом сообщил отдел информационной политики администрации города.

— Наша Луганская земля богата людьми, которые ее прославляли. И один из них – Владимир Даль. Он внес огромный вклад в развитие естественных наук, русского языка. Уже более 150 лет собранный им словарь служит примером живого русского языка. Память о великом земляке, который прославил наш край, должна жить и передаваться из поколения в поколение, — отметил глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко.

Автором бюста стал Алексей Клесов. Художник признался, что работа над памятником была для него «большой честью».

— Я надеюсь, что моя работа понравится жителям города, и это место станет значимым в Красном Луче, — добавил Клесов.

Напомним, что ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник провозгласил 2021 год в Республике Годом Владимира Даля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске в 2022 году появится светодинамический фонтан

Его планируют установить в парке культуры и отдыха имени Максима Горького (подробнее)