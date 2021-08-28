В Луганске в 2022 году появится светодинамический фонтан

Женеску представил в администрации Луганска проект будущего фонтана. Фото: мэрия столицы ЛНР

В луганском парке культуры и отдыха имени Максима Горького в 2022 году планируют начать работы по установке светодинамического фонтана. Об этом сообщили в столичной администрации.

— Эскиз фонтана представляет собой легкий трехуровневый металлический каркас со смонтированной системой светодиодных элементов. Установить инсталляцию планируем в будущем году в центральном ядре парка, — рассказал начальник управления по вопросам градостроительства и архитектуры Вячеслав Женеску.

Также в парке появится аллея зонтиков и небольшие декоративные статуи. Одну фигур из них установят уже ко Дню города Луганска.

Проект парка им. Горького в Луганске был разработан в начале 30-х годов прошлого столетия. Его обустройством занимались не только строители, но также тысячи горожан-энтузиастов. Торжественное открытие парка состоялось в 1936 году. Однако вскоре пришла война. В годы Великой Отечественной войны общественное пространство было практически полностью разрушено. После его, конечно, восстановили, но, начиная с середины 70-х годов, парк снова начал приходить в запустение.

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