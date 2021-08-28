Огнем украинской армии повреждены четыре дома в Ясиноватой

В обстреле были повреждены кровля, окна и фасады жилых домов [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате утреннего обстрела со стороны украинской армии в Ясиноватой повреждены четыре жилых дома. Пострадала кровля, окна и фасады зданий. Об этом сообщил в социальных сетях глава администрации города Дмитрий Шевченко.

— Сегодня утром, 28 августа, был обстрелян город Ясиноватая. Попадание в жилые дома №22, 26, 29 по улице Курортная и №21 по улице Воровского, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших среди мирного населения не поступала.

На место происшествия выехала оперативная группа Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства.

Напомним, что этим утром обстрелу также подвергся северный пригород Донецка. Под огнем противника оказался поселок Минеральное. Всего было выпущено три десятка мин калибром 120 миллиметров.

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