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Общество28 августа 2021 12:45

На День шахтера и День освобождения Донбасса в ДНР отменили комендантский час

Соответствующее распоряжение подписал Глава ДНР Денис Пушилин
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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На время отмены комендантского часа министерство внутренних дел ДНР поручено организовать усиленное патрулирование

На время отмены комендантского часа министерство внутренних дел ДНР поручено организовать усиленное патрулирование

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 8 сентября и День шахтера 29 августа в Донецкой Народной Республике приостанавливается действие комендантского часа. Соответствующие распоряжения подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

— Распоряжением Главы от 27 августа 2021 года приостанавливается действие комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23.00 часов 29 августа до 4.00 часов 30 августа … и с 23.00 часов 8 сентября до 4:00 часов 9 сентября, — говорится в тексте документов.

Кроме того, 8 сентября – День освобождения Донбасса в Республике объявлен выходным днем.

На время отмены комендантского часа министерство внутренних дел ДНР поручено организовать усиленное патрулирование местности.

Напомним, что на День города и День шахтера в Донецке 2021 запланирована масштабная развлекательная программа. В том числе фестивали национальных кухонь и кузнечного мастерства, а также концерты с приглашенными артистами из России. Кульминацией праздников станет фейерверк 29 августа. Залпы салютов озарят небо над Донецком в 21.30.

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