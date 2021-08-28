Боевики ВСУ выпустили порядка 30 мин по пригороду Донецка за утро

Обстрел пришелся на северный пригород Донецка - поселок Минеральное [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утром 28 августа боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ДНР. За это время было выпущено порядка трех десятков мин по поселку Минеральное, что расположен к северу от Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Первый обстрел был зафиксирован в 6.10 часов. Тогда боевики выпустили в направлении населенного пункта 18 мин калибром 120 миллиметров. Еще 12 выстрелов было сделано в 8.40. Отмечается, что противник вел огонь со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки. Информация о пострадавших мирных жителях или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

В свою очередь Представительство ДНР в Совместном центре попыталось задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины. Однако в очередной раз запросы были проигнорированы украинской стороной.

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