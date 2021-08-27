Погода в Донецке: 28 августа будет пасмурно, без осадков

С завтрашнего дня по народным поверьям начинается бабье лето Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода. Только ближе к вечеру небо прояснится. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром столбики термометров покажут +14…+23 градуса тепла, днем воздух прогреется до +25…+26 градусов по Цельсию.

Ветер северо-восточный, со скоростью воздушных масс до 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-745 миллиметров ртутного столба.

28 августа православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. С этого дня начинается бабье лето, которое продлится до 11 сентября. Наши предки заметили: если молодое бабье лето ветряное - жди непогоды на старое (оно продолжается с 14 по 21 сентября). А вот если в этот день наблюдается тихая и ясная погода, то и осень будет такой - солнечной и теплой.

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