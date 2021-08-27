В столице ДНР поздравили с предстоящим праздником горноспасателей

Нагрудные знаки отличия получили 15 сотрудников горноспасательной службы. Фото: МЧС ДНР

Сегодня в Донецке прошло торжественное награждение горноспасателей Донецкой Народной Республики. Их поздравили и.о. первого заместителя министра угля и энергетики Анатолий Нестеренко, директор департамента горноспасательной службы Петр Березовский и другие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Уже более ста лет горноспасательные подразделения обеспечивают безопасность на угледобывающих предприятиях, а их труд пользуется заслуженным уважением у жителей Донбасса. Благодаря вам спасены сотни человеческих жизней. Я уверен, что, опираясь на опыт своих предшественников, вы будете успешно решать поставленные перед вами задачи, - отметил главный государственный инспектор по пожарному надзору Дмитрий Костямин.

За доблестный труд и большой личный вклад в развитие угольной отрасли 15 сотрудникам горноспасательной службы вручили нагрудные знаки отличия «Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть», а ряд работников получил награды от Минугля.

Напомним, только с начала этого года горноспасатели ДНР ликвидировали 12 аварий и оказали экстренную помощь 46 горнякам.

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