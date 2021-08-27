Ко Дню шахтера в Донецке наградили лучших горняков

В преддверии профессионального праздника в столице ДНР поздравили работников угледобывающей отрасли Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В преддверии профессионального праздника в Донецке наградили лучших работников угледобывающих предприятий страны. Торжественная церемония состоялась в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко. Присутствовал на ней и Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщила его пресс-служба.

Обращаясь к присутствующим, Денис Пушилин отметил, что война и блокада больно ударили по главной отрасли Донбасса.

- Спускаясь под землю во время обстрелов, горняки подвергались постоянному риску из-за аварийного обесточивания шахт, а сами горные выработки были под угрозой затопления, - вспоминает лидер ДНР.

Но отрасль выстояла и наметила четкие пути развития. Глава Республики подчеркнул: будущее Донбасса немыслимо без донецкого угля. И вручил государственные награды 5 передовикам в профессии. Медалью «За трудовую доблесть» были отмечены 6 горняков, а благодарность властей объявлена 3 работникам угледобывающих предприятий.

Переходящее знамя Министерства угля и энергетики в этом году вручили главному инженеру шахты «Комсомолец Донбасса» Сергею Чайке.

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