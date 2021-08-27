От коронавируса в ЛНР за день скончались 15 жителей

с начала пандемии в Республике скончались от COVID-19 852 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

Число смертей, вызванных осложнениями после протекания коронавирусной болезни, в ЛНР близится к 900 случаям. Только за последние сутки жертвами опасной инфекции стали более десятка человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Зарегистрировали 15 летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии это уже 852 случай смерти пациентов, у которых врачи обнаружили коронавирус.

Всего же на данный момент в Республике подтверждены 8677 фактов заражения жителей COVID-19. Из них уже прошли лечение и полностью выздоровели в общей сложности 6950 человек.

Напомним, в Луганске начали прививать от коронавируса пожилых людей. Столичная поликлиника использует для этого российский препарат Sputnik Light.

- В день у нас прививается от 100 до 200 человек, переносят прививку достаточно хорошо. У любого вакцинируемого возможно появление гриппоподобного синдрома. Но они проходят сами по себе в течение суток-двух, и люди чувствуют себя хорошо, удовлетворительно, - рассказали в медучреждении.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики (подробнее)