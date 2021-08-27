Из стихийного захоронения жертв ВСУ в Первомайске извлекли останки еще 9 человек

Специалисты предполагают, на окраинах Первомайска могут быть захоронены около полусотни жертв агрессии ВСУ. Фото: pervomaysklnr.su

Из стихийного захоронения в Первомайске извлекли останки еще девяти человек. Об этом сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

- Все останки принадлежат мирным жителям - жертвам войны, - рассказала она.

Уточняется, что в данный момент из массового захоронения возле жилмассива Сокологоровка и Киселевского кладбища уже подняли на поверхность останки 30 жертв украинских солдат. Эти люди погибли во время массированных обстрелов Первомайска в 2014-2015 годах.

Всего же специалисты вскрыли в городе три могильника из десяти обнаруженных.

- У нас уже имеются обращения людей, чьи родственники, предположительно, были похоронены в массовом захоронении. Это, безусловно, поможет при идентификации останков, - отметила Анна Сорока.

Напомним, ранее сообщалось, что на окраине Первомайска могут быть захоронены тела около полусотни жертв агрессии ВСУ.

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