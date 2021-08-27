Пожар в многоэтажном доме в Лутугино унес жизни двух людей

Причину возгорания устанавливают. Фото: МСЧ ЛНР

В пятиэтажном доме в Лутугино сгорела одна из квартир. В результате происшествия погибли двое мужчин, а две женщины и 14-летний подросток попали в число пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Уточняется, что возгорание случилось накануне вечером - 26 августа - в многоэтажке, расположенной по адресу: проспект Мира, 16.

- Пожар уничтожил в доме квартиру площадью 55 квадратных метров. На месте были обнаружены тела двух мужчин 1947 и 1977 годов рождения. Пострадал ребенок 2007 года рождения, спасены шесть человек, из них пострадали две женщины - 1954 и 1989 годов рождения, - сообщили в ведомстве.

Тем временем в Министерстве здравоохранения Республики приводят свои данные.

- Четверо пострадавших, из них двое детей - отравление продуктами горения IV степени. Все живы, все четверо госпитализированы, - отчитались медики.

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