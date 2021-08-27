За прошедшие сутки коронавирус в ДНР обнаружили еще у 352 человек

Медики провели 906 новых лабораторных исследований Фото: Михаил ФРОЛОВ

Статистику заболеваемости COVID-19 в Донецкой Народной Республике пополнили новые случаи. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- 26 августа медики провели 906 лабораторных исследований, в ходе которых выявили 314 новых случаев заражения жителей вирусом, а у 38 человек диагноз «COVID-19» был поставлен после сдачи анализов, - рассказали в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что за минувшие сутки в больницы обратились 179 пациентов с пневмонией, из них госпитализировали 121. Всего же на лечении пребывают 2418 человек с воспалением легких, из них 891 - на кислородной поддержке.

Если говорить в общем, то за все время пандемии в Республике факт заражения коронавирусной инфекцией подтвердился в 55506 случаях. Продолжают лечиться 6518 больных, на поправку пошли 44947 человек. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составляет 4041.

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