В Донецке прощаются с выдающейся актрисой Галиной Скрынник

Яркая и колоритная в каждой роли, Галина Скрынник (справа) отдала донецкой сцене почти пятьдесят лет своей жизни. Фото: Минкульт ДНР

26 августа после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка Украины, выдающаяся актриса Донецкой муздрамы Галина Скрынник. Об этом сообщили в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Бровуна.

Служению любимой сцене Галина Федоровна отдала почти 50 лет своей жизни. Зрители помнят ее по колоритным ролям в таких знаковых постановках, как «Роксолана», «Энеида», «Тартюф», «Ханума», «Деревья умирают стоя», «Рассказ о счастье», «Выходили бабки замуж» и других.

Директор театра Наталья Волкова признается, что до сих пор не в силах поверить в случившееся.

- Она была невероятно красивой женщиной, наделенной уникальным актерским талантом. И просто не могла существовать вне сцены. Она успела сделать так много, воспитала не одно поколение артистов. Мы все восхищались ее работоспособностью, отзывчивостью, искренностью, мудростью, умением видеть в людях только хорошее, - рассказала Наталья Марковна об артистке.

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