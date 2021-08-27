Жителей ДНР предупредили о возможной загруженности пограничных пунктов с Россией с 17 по 19 сентября

В дни выборов на границе с Россией могут быть очереди Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В дни выборов в Государственную Думу РФ - с 17 по 19 сентября - пограничные пункты с Россией могут быть перегружены. Это связано с доставкой жителей Донбасса с российским гражданством, желающих попасть в Ростовскую область на голосование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

- Рекомендуем гражданам заранее спланировать свои поездки через пограничные пункты пропуска «Успенка», «Мариновка» и «Новоазовск» с учетом их повышенной загрузки в период с 17 по 19 сентября, - предупредили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что для жителей Донецкой Народной Республики организуют бесплатный подвоз к избирательным участкам в России. Прием заявок от граждан уже ведется при инфоцентрах и общественных приемных Главы ДНР. Таким образом власти намереваются оказать содействие жителям с российским гражданством, которые изъявили желание воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в голосовании на предстоящих выборах в Госдуму РФ. Проголосовать можно также дистанционно - через портал Госуслуг.

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