Запасников ЛНР задействовали в тренировках сил гражданской защиты

Подготовкой запасников занимаются в Народной милиции. Фото: УНМ ЛНР

В Луганской Народной Республике участников военных сборов задействовали в комплексных тренировках сил гражданской защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

- В соответствии с Указом главы Республики Народная милиция организует военные сборы граждан, пребывающих в запасе. В ходе сборов запланировали привлечь их к проводимой в Республике комплексной тренировке органов управления и сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - отметил Андрей Губанов, военный комиссар.

Уточняется, что по прибытии в расположенные при комиссариатах пункты запасников распределили по командам, которые направили в пункты приема личного состава. Там резервисты прошли медосмотр, получили средства индивидуальной защиты и вещевое довольствие, а после отправились на места проведения сборов.

Напомним, с 23 по 27 августа в ЛНР проходят военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Изначально планировалось, что участие в них примут порядка 1000 человек.

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