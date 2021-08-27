В ЛНР прошла аккредитацию организация по парашютному спорту

Сертификат и памятную статуэтку с символическим изображением парашютного спорта вручили президенту федерации Оксане Лисицкой. Фото: mklnr.su

В Луганской Народной Республике была аккредитована Федерация авиационных видов спорта Донбасса. Подтверждающий документ вручили ее руководителю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи Республики.

- Сегодня наши ряды пополнила еще одна общественная организация с официальным статусом республиканской федерации, - отметил первый замминистра Александр Корниенко.

Чиновник уточнил, что госаккредитацию в ЛНР уже прошли 30 спортивных организаций. Что представляет из себя конкретно эта федерация, рассказала ее президент Оксана Лисицкая.

- Федерацию создавали с единственной целью - развитие парашютного спорта и в общем авиационных видов спорта в Луганске и Республике. К сожалению, в последние годы парашютный спорт пришел в упадок. Собственно, для его восстановления группа активных парашютистов Луганска и создала организацию, - сказала она.

Кроме того, по словам Лисицкой, федерация также занимается авиамоделированием и парапланеризмом. Занятия проходят в спорткомплексе «Электрон» Луганского университета имени Даля.

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